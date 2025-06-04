Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по баскетболу : Фламенго — Франка , 2 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Олимпийская арена Рио .

Превью матча Фламенго — Франка

Команда Фламенго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Франка, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Франка, в том матче победу одержали гостьи.