04.06.2025

Смотреть онлайн Колониас Голд - Amambay 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Колониас ГолдAmambay, Четвертьфинал . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Колониас Голд
Завершен
27:17 12:17 14:17 21:13
74 : 64
04 июня 2025
Amambay
Смотреть онлайн
Превью матча Колониас Голд — Amambay

История последних встреч

Колониас Голд
Колониас Голд
Amambay
Колониас Голд
0 побед
1 победа
0%
100%
16.09.2025
Amambay
Amambay
87:73
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
13
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
68.8
68.8
Кол-во реализованных бросков
40
33
Игры Четвертьфинал
07.06.2025
Депортиво Кампоальто
69:79
Феликс Перес Кардосо
Завершен
07.06.2025
Club Sportivo Luqueno
46:110
Депортиво Сан Хосе
Завершен
04.06.2025
Колониас Голд
74:64
Amambay
Завершен
Комментарии к матчу
