04.06.2025
Смотреть онлайн Колониас Голд - Amambay 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Колониас Голд — Amambay, Четвертьфинал . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, Четвертьфинал
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
27:17 12:17 14:17 21:13
74 : 64
04 июня 2025
Превью матча Колониас Голд — Amambay
История последних встреч
Колониас Голд
Amambay
0 побед
1 победа
0%
100%
16.09.2025
Amambay
87:73
Колониас Голд
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
13
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
68.8
68.8
Кол-во реализованных бросков
40
33
