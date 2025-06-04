Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Ферро Карриль Оэсте - Химнаcия и Эсгрима 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Ферро Карриль ОэстеХимнаcия и Эсгрима, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hector Etchart.

МСК, 4 тур, Арена: Gimnasio Hector Etchart
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
23:17 21:17 22:21 25:15
91 : 70
04 июня 2025
Химнаcия и Эсгрима
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Химнаcия и Эсгрима

Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Химнаcия и Эсгрима, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Ферро Карриль Оэсте, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
Химнаcия и Эсгрима
Ферро Карриль Оэсте
1 победа
0 побед
100%
0%
22.11.2025
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
84:72
Химнаcия и Эсгрима
Химнаcия и Эсгрима
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
15
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
81.2
86.7
Кол-во реализованных бросков
47
37
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Реал Мадрид Реал Мадрид
3 Декабря
21:00
Лидс Лидс
Челси Челси
3 Декабря
23:15
ЦСКА ЦСКА
Торпедо Торпедо
3 Декабря
19:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
3 Декабря
22:45
AK Барс AK Барс
Трактор Трактор
3 Декабря
19:00
Северсталь Северсталь
Динамо Москва Динамо Москва
3 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
3 Декабря
22:30
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев Салават Юлаев
3 Декабря
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Сандерленд Сандерленд
3 Декабря
23:15
Интер Милан Интер Милан
Венеция Венеция
3 Декабря
23:00