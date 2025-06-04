Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Химнаcия и Эсгрима

Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Химнаcия и Эсгрима, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Ферро Карриль Оэсте, в том матче победу одержали хозяева.