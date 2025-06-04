Смотреть онлайн Ферро Карриль Оэсте - Химнаcия и Эсгрима 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Ферро Карриль Оэсте — Химнаcия и Эсгрима, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hector Etchart.
23:17 21:17 22:21 25:15
Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Химнаcия и Эсгрима
Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Химнаcия и Эсгрима, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Ферро Карриль Оэсте, в том матче победу одержали хозяева.