01.06.2025
Смотреть онлайн Сан Маркос Лима - Леонес Лима 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Сан Маркос Лима — Леонес Лима . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
13:30 26:31 23:8 16:21
78 : 90
01 июня 2025
Превью матча Сан Маркос Лима — Леонес Лима
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
27
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
50
78.9
Комментарии к матчу