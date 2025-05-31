31.05.2025
Смотреть онлайн Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман - Доминго Фаустино Сарименто де Формоза 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Доминго Фаустино Сарименто де Формоза . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
26:24 18:21 27:25 22:13
93 : 83
31 мая 2025
Превью матча Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Доминго Фаустино Сарименто де Формоза
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
17
3-х очк. попадания
11
11
Реализовано штрафных
14
16
% реализации штрафных
70
80
Комментарии к матчу