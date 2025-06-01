01.06.2025
Смотреть онлайн Аваре (20) - Fundesport / Araraquara U20 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Аваре (20) — Fundesport / Araraquara U20 . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Отменен
- : -
01 июня 2025
Превью матча Аваре (20) — Fundesport / Araraquara U20
История последних встреч
Аваре (20)
Fundesport / Araraquara U20
0 побед
1 победа
0%
100%
14.09.2025
Fundesport / Araraquara U20
74:62
Аваре (20)
Комментарии к матчу