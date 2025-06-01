01.06.2025
Смотреть онлайн Club Atletico Cordon - Defensor Sporting 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Club Atletico Cordon — Defensor Sporting, 6 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
11:40 7:21 5:30 2:29
25 : 120
01 июня 2025
Превью матча Club Atletico Cordon — Defensor Sporting
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
38
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
3
17
% реализации штрафных
20
53.1
