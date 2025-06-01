Смотреть онлайн Club Atletico Cordon - Defensor Sporting 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Club Atletico Cordon — Defensor Sporting, 6 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .