01.06.2025
Смотреть онлайн 25 да Агосто - Женщины - Club Yale Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: 25 да Агосто - Женщины — Club Yale Women, 6 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
13:23 16:27 15:15 13:18
13:23 16:27 15:15 13:18
57 : 83
01 июня 2025
Превью матча 25 да Агосто - Женщины — Club Yale Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
27
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
5
14
% реализации штрафных
62.5
93.3
Комментарии к матчу