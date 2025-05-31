31.05.2025
Смотреть онлайн Gimnasia y Esgrima de Santa Fe - Олимпия Винадо Туерто 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — Олимпия Винадо Туерто . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
15:11 18:17 17:16 13:13
63 : 57
31 мая 2025
Превью матча Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — Олимпия Винадо Туерто
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
8
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
9
14
% реализации штрафных
52.9
63.6
Комментарии к матчу