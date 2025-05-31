31.05.2025
Смотреть онлайн Химнасия Эсгрима Росарио - Альмагро де Эсперанса 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Химнасия Эсгрима Росарио — Альмагро де Эсперанса . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
19:18 14:16 18:11 11:12
19:18 14:16 18:11 11:12
62 : 57
31 мая 2025
Превью матча Химнасия Эсгрима Росарио — Альмагро де Эсперанса
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
12
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
15
6
% реализации штрафных
71.4
66.7
Комментарии к матчу