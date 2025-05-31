Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Сан-Себастьян Голден Стэгс - СБК Ред Лайонс 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: Сан-Себастьян Голден СтэгсСБК Ред Лайонс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Сан-Себастьян Голден Стэгс
Завершен
8:14 20:15 14:26 12:12
54 : 67
31 мая 2025
СБК Ред Лайонс
Смотреть онлайн
Превью матча Сан-Себастьян Голден Стэгс — СБК Ред Лайонс

История последних встреч

Сан-Себастьян Голден Стэгс
Сан-Себастьян Голден Стэгс
СБК Ред Лайонс
Сан-Себастьян Голден Стэгс
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Сан-Себастьян Голден Стэгс
Сан-Себастьян Голден Стэгс
50:62
СБК Ред Лайонс
СБК Ред Лайонс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
17
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
61.9
68.2
Комментарии к матчу
