31.05.2025
Смотреть онлайн Сан-Себастьян Голден Стэгс - СБК Ред Лайонс 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Сан-Себастьян Голден Стэгс — СБК Ред Лайонс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
8:14 20:15 14:26 12:12
54 : 67
31 мая 2025
Превью матча Сан-Себастьян Голден Стэгс — СБК Ред Лайонс
История последних встреч
Сан-Себастьян Голден Стэгс
СБК Ред Лайонс
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Сан-Себастьян Голден Стэгс
50:62
СБК Ред Лайонс
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
17
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
61.9
68.2
Комментарии к матчу