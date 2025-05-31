31.05.2025
Смотреть онлайн Тижука (19) - АСП Мунисипал (19) 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Тижука (19) — АСП Мунисипал (19) . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Завершен
9:11 9:15 10:10 20:22
48 : 58
31 мая 2025
Превью матча Тижука (19) — АСП Мунисипал (19)
Комментарии к матчу