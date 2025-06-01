01.06.2025
Смотреть онлайн Puerto Montt LNB2 - CD Omega 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Puerto Montt LNB2 — CD Omega . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal Mario Marchant Binder.
МСК, Арена: Gimnasio Municipal Mario Marchant Binder
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
21:12 25:15 27:25 22:18
95 : 70
01 июня 2025
Превью матча Puerto Montt LNB2 — CD Omega
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
18
12
% реализации штрафных
75
70.6
Комментарии к матчу