Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Puerto Montt LNB2 - CD Omega 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Puerto Montt LNB2CD Omega . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal Mario Marchant Binder.

МСК, Арена: Gimnasio Municipal Mario Marchant Binder
Чили НБЛ Сегунда
Puerto Montt LNB2
Завершен
21:12 25:15 27:25 22:18
95 : 70
01 июня 2025
CD Omega
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Puerto Montt LNB2 — CD Omega

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
18
12
% реализации штрафных
75
70.6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Эспаньол Эспаньол
30 Ноября
20:30
СК Фрайбург СК Фрайбург
Майнц Майнц
30 Ноября
21:30
Дрезден Дрезден
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
30 Ноября
21:00
Аякс Аякс
Гронинген Гронинген
30 Ноября
22:00
Вашингтон Вашингтон
Айлендерс Айлендерс
30 Ноября
21:00
Анахайм Анахайм
Чикаго Чикаго
30 Ноября
23:30
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Сербия Сербия
30 Ноября
22:00