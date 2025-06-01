Превью матча Унион Санта-Фе — Риачуело де Ла Риоха

Команда Унион Санта-Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Унион Санта-Фе, в том матче победу одержали хозяева.