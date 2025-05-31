Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Мальвин - Tabare Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: МальвинTabare Women, 6 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Мальвин
Отменен
27:13 16:5 24:16 26:11
93 : 45
31 мая 2025
Tabare Women
Превью матча Мальвин — Tabare Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
7
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
16
4
% реализации штрафных
80
57.1
Игры 6 тур
16.06.2025
Lagomar Women
69:37
Urunday Universitario Women
Завершен
01.06.2025
КС Тала
85:69
Juventud Women
Завершен
01.06.2025
Club Atletico Cordon
25:120
Defensor Sporting
Завершен
01.06.2025
25 да Агосто - Женщины
57:83
Club Yale Women
Завершен
31.05.2025
Мальвин
93:45
Tabare Women
Отменен
