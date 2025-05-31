31.05.2025
Смотреть онлайн Мальвин - Tabare Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Мальвин — Tabare Women, 6 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Отменен
27:13 16:5 24:16 26:11
27:13 16:5 24:16 26:11
93 : 45
31 мая 2025
Превью матча Мальвин — Tabare Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
7
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
16
4
% реализации штрафных
80
57.1
Комментарии к матчу