04.06.2025
Смотреть онлайн Ларранага - Колон 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Ларранага — Колон, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Превью матча Ларранага — Колон
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
23
16
% реализации штрафных
74.2
76.2
Кол-во реализованных бросков
49
41
Комментарии к матчу