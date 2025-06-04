Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Ларранага - Колон 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ЛарранагаКолон, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Ларранага
Завершен
17:24 20:7 23:17 21:26
81 : 74
04 июня 2025
Колон
Превью матча Ларранага — Колон

История последних встреч

Ларранага
Ларранага
Колон
Ларранага
2 побед
0 побед
100%
0%
23.08.2025
Колон
Колон
75:89
Ларранага
Ларранага
Обзор
19.08.2025
Ларранага
Ларранага
89:69
Колон
Колон
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
23
16
% реализации штрафных
74.2
76.2
Кол-во реализованных бросков
49
41
Игры 4 тур
02.08.2025
Монтевидео
83:76
Капитоль
Завершен
02.08.2025
Штокольмо
71:77
Атлетико Йель
Завершен
01.08.2025
Вердиррожо
112:105
Ларранага
Завершен
01.08.2025
Атенас Монтевидео
79:70
Лагомар
Завершен
01.08.2025
Колон
75:89
Ларре Борхес
Завершен
01.08.2025
Марне
87:96
Атлетико Олимпия
Завершен
