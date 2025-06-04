04.06.2025
Смотреть онлайн Марне - Лагомар 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Марне — Лагомар, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Превью матча Марне — Лагомар
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
17
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
22
12
% реализации штрафных
88
66.7
Кол-во реализованных бросков
51
38
