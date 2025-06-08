08.06.2025
Смотреть онлайн Ларре Борхес - Атлетико Йель 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Ларре Борхес — Атлетико Йель, 5 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
22:20 18:24 12:20 16:32
68 : 96
08 июня 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
6
14
Реализовано штрафных
6
10
% реализации штрафных
75
76.9
Кол-во реализованных бросков
34
46
