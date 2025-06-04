04.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Йель - Атенас Монтевидео 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атлетико Йель — Атенас Монтевидео, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
18:23 8:25 14:24 14:16
54 : 88
04 июня 2025
Превью матча Атлетико Йель — Атенас Монтевидео
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
27
3-х очк. попадания
4
8
Реализовано штрафных
10
10
% реализации штрафных
40
76.9
Кол-во реализованных бросков
30
45
Комментарии к матчу