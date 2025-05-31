Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Агуада - Насьональ 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая по баскетболу: АгуадаНасьональ, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Club Atletico Aguada.

МСК, 1 тур, Арена: Estadio Club Atletico Aguada
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Агуада
Завершен
36:35 24:18 27:18 9:26
96 : 97
31 мая 2025
Насьональ
Смотреть онлайн
Превью матча Агуада — Насьональ

История последних встреч

Агуада
Агуада
Насьональ
Агуада
0 побед
1 победа
0%
100%
02.06.2025
Насьональ
Насьональ
79:77
Агуада
Агуада
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
28
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
21
15
% реализации штрафных
91.3
88.2
Кол-во реализованных бросков
53
51
Игры 1 тур
13.10.2025
Насьональ
-:-
Атлетико Пеньяроль
Прерванный
12.10.2025
Малвин
85:78
Кордон
Завершен
11.10.2025
Насьональ
13:17
Атлетико Пеньяроль
Прерванный и не будет доигран
11.10.2025
Дефенсор Спортинг
102:91
Гоес
Завершен
10.10.2025
Бигуа Монтевидео
87:90
Агуада
Завершен
