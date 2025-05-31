31.05.2025
Смотреть онлайн Агуада - Насьональ 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Агуада — Насьональ, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Club Atletico Aguada.
МСК, 1 тур, Арена: Estadio Club Atletico Aguada
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Превью матча Агуада — Насьональ
История последних встреч
Агуада
Насьональ
0 побед
1 победа
0%
100%
02.06.2025
Насьональ
79:77
Агуада
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
28
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
21
15
% реализации штрафных
91.3
88.2
Кол-во реализованных бросков
53
51
Комментарии к матчу