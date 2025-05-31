31.05.2025
Смотреть онлайн Атенас - Обрас Санитариас 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Атенас — Обрас Санитариас, 4 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Carlos Cerutti.
МСК, 4 тур, Арена: Polideportivo Carlos Cerutti
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
17:20 17:15 20:26 24:18
78 : 79
31 мая 2025
Превью матча Атенас — Обрас Санитариас
История последних встреч
Атенас
Обрас Санитариас
0 побед
1 победа
0%
100%
20.11.2025
Атенас
74:80
Обрас Санитариас
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
12
3-х очк. попадания
6
12
Реализовано штрафных
14
19
% реализации штрафных
73.7
82.6
Кол-во реализованных бросков
41
41
Комментарии к матчу