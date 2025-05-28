28.05.2025
Остионерос де Гуэймас - Альконес де Обрегон 28.05.2025
матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Остионерос де Гуэймас — Альконес де Обрегон . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
17:24 18:23 30:22 20:26
85 : 95
28 мая 2025
Превью матча Остионерос де Гуэймас — Альконес де Обрегон
История последних встреч
Остионерос де Гуэймас
Альконес де Обрегон
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Остионерос де Гуэймас
70:102
Альконес де Обрегон
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
23
12
% реализации штрафных
74.2
66.7
