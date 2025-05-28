28.05.2025
Смотреть онлайн Кабальерос де Кулиакан - Астрос де Халиско 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Кабальерос де Кулиакан — Астрос де Халиско . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
14:20 20:22 22:19 19:14 17:21
14:20 20:22 22:19 19:14 17:21
92 : 96
28 мая 2025
Превью матча Кабальерос де Кулиакан — Астрос де Халиско
История последних встреч
Кабальерос де Кулиакан
Астрос де Халиско
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Кабальерос де Кулиакан
84:89
Астрос де Халиско
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
20
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
15
29
% реализации штрафных
83.3
80.6
Комментарии к матчу