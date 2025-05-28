Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Пионерос де Лос Мочис - Зонкис де Тихуана 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Пионерос де Лос МочисЗонкис де Тихуана . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Пионерос де Лос Мочис
Завершен
23:19 15:25 14:13 17:20
69 : 77
28 мая 2025
Зонкис де Тихуана
Превью матча Пионерос де Лос Мочис — Зонкис де Тихуана

История последних встреч

Пионерос де Лос Мочис
Пионерос де Лос Мочис
Зонкис де Тихуана
Пионерос де Лос Мочис
0 побед
2 побед
0%
100%
03.06.2025
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
104:76
Пионерос де Лос Мочис
Пионерос де Лос Мочис
Обзор
29.05.2025
Пионерос де Лос Мочис
Пионерос де Лос Мочис
80:95
Зонкис де Тихуана
Зонкис де Тихуана
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
12
3-х очк. попадания
4
12
Реализовано штрафных
12
17
% реализации штрафных
85.7
81
Комментарии к матчу
