28.05.2025
Смотреть онлайн Рэйос де Эрмосильо - Angeles CD Mexico 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Рэйос де Эрмосильо — Angeles CD Mexico . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
21:21 36:28 19:30 21:17
21:21 36:28 19:30 21:17
97 : 96
28 мая 2025
Превью матча Рэйос де Эрмосильо — Angeles CD Mexico
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
28
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
26
14
% реализации штрафных
76.5
73.7
Комментарии к матчу