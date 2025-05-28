Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Рэйос де Эрмосильо - Angeles CD Mexico 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика CIBACOPA: Рэйос де ЭрмосильоAngeles CD Mexico . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Мексика CIBACOPA
Рэйос де Эрмосильо
Завершен
21:21 36:28 19:30 21:17
97 : 96
28 мая 2025
Angeles CD Mexico
Превью матча Рэйос де Эрмосильо — Angeles CD Mexico

История последних встреч

Рэйос де Эрмосильо
Рэйос де Эрмосильо
Angeles CD Mexico
Рэйос де Эрмосильо
0 побед
2 побед
0%
100%
31.05.2025
Рэйос де Эрмосильо
Рэйос де Эрмосильо
105:120
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Обзор
29.05.2025
Рэйос де Эрмосильо
Рэйос де Эрмосильо
88:99
Angeles CD Mexico
Angeles CD Mexico
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
28
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
26
14
% реализации штрафных
76.5
73.7
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00