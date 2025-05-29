29.05.2025
Смотреть онлайн Ботафого (19) - Флюминенсе (19) 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Ботафого (19) — Флюминенсе (19) . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Завершен
16:17 27:10 21:18 10:14
74 : 59
29 мая 2025
Превью матча Ботафого (19) — Флюминенсе (19)
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
12
8
% реализации штрафных
70.6
32
