29.05.2025
Смотреть онлайн СБК Ред Лайонс - Перпетуаль Юниверсити Алтас 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: СБК Ред Лайонс — Перпетуаль Юниверсити Алтас . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
12:21 14:17 21:19 11:10
12:21 14:17 21:19 11:10
58 : 67
29 мая 2025
Превью матча СБК Ред Лайонс — Перпетуаль Юниверсити Алтас
История последних встреч
СБК Ред Лайонс
Перпетуаль Юниверсити Алтас
0 побед
1 победа
0%
100%
29.10.2025
Перпетуаль Юниверсити Алтас
88:85
СБК Ред Лайонс
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
16
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
6
8
% реализации штрафных
60
88.9
Комментарии к матчу