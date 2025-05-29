29.05.2025
Смотреть онлайн УП Файтинг Марунс - УЕ Ред Уорриорс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: УП Файтинг Марунс — УЕ Ред Уорриорс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
20:16 23:25 24:18 22:12
89 : 71
29 мая 2025
Превью матча УП Файтинг Марунс — УЕ Ред Уорриорс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
16
6
Реализовано штрафных
11
19
% реализации штрафных
68.8
67.9
