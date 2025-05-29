29.05.2025
Смотреть онлайн Сан-Себастьян Голден Стэгс - Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Сан-Себастьян Голден Стэгс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
17:22 17:12 11:16 15:18
60 : 68
29 мая 2025
Превью матча Сан-Себастьян Голден Стэгс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
История последних встреч
Сан-Себастьян Голден Стэгс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
0 побед
1 победа
0%
100%
19.10.2025
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
86:71
Сан-Себастьян Голден Стэгс
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
24
3-х очк. попадания
3
3
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
61.9
64.7
Комментарии к матчу