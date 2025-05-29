29.05.2025
Смотреть онлайн Rinconada - ADN Club 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Rinconada — ADN Club . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Превью матча Rinconada — ADN Club
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
11
2
Реализовано штрафных
20
24
% реализации штрафных
58.8
61.5
Комментарии к матчу