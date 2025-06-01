Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Мартин Корриентес - Регатас 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Мартин КорриентесРегатас, 4 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Raul Argentino Ortiz.

МСК, 4 тур, Арена: Estadio Raul Argentino Ortiz
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Мартин Корриентес
Завершен
22:16 13:19 21:19 21:19
77 : 73
01 июня 2025
Регатас
Смотреть онлайн
Превью матча Мартин Корриентес — Регатас

История последних встреч

Мартин Корриентес
Мартин Корриентес
Регатас
Мартин Корриентес
0 побед
2 побед
0%
100%
30.08.2025
Мартин Корриентес
Мартин Корриентес
48:94
Регатас
Регатас
Обзор
04.06.2025
Регатас
Регатас
93:91
Мартин Корриентес
Мартин Корриентес
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
18
9
% реализации штрафных
90
69.2
Кол-во реализованных бросков
43
39
Комментарии к матчу
