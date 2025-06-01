01.06.2025
Смотреть онлайн Мартин Корриентес - Регатас 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Мартин Корриентес — Регатас, 4 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Raul Argentino Ortiz.
МСК, 4 тур, Арена: Estadio Raul Argentino Ortiz
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
22:16 13:19 21:19 21:19
22:16 13:19 21:19 21:19
77 : 73
01 июня 2025
Превью матча Мартин Корриентес — Регатас
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
26
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
18
9
% реализации штрафных
90
69.2
Кол-во реализованных бросков
43
39
Комментарии к матчу