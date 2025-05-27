27.05.2025
Смотреть онлайн Мемориал Фупес Сантос - Блуменау 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии: Мемориал Фупес Сантос — Блуменау . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Бразилии
Завершен
18:16 24:24 18:8 20:20
80 : 68
27 мая 2025
Превью матча Мемориал Фупес Сантос — Блуменау
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
61.9
61.9
Комментарии к матчу