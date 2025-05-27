27.05.2025
Смотреть онлайн Солола - PSN 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по баскетболу. ЛММ: Солола — PSN . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Гватемалы по баскетболу. ЛММ
Превью матча Солола — PSN
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
2
4
Реализовано штрафных
19
13
% реализации штрафных
61.3
50
Комментарии к матчу