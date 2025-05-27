27.05.2025
Смотреть онлайн USAC - Club Leones 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по баскетболу. ЛММ: USAC — Club Leones . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Гватемалы по баскетболу. ЛММ
Завершен
12:15 18:17 26:20 18:14
74 : 66
27 мая 2025
Превью матча USAC — Club Leones
История последних встреч
USAC
Club Leones
0 побед
1 победа
0%
100%
07.06.2025
Club Leones
69:60
USAC
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
17
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
70.6
73.3
