28.05.2025
Смотреть онлайн Расинг де Чивилкой - Сан-Исидро 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Ла Лига. Баскетбол: Расинг де Чивилкой — Сан-Исидро, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Аргентина. Ла Лига. Баскетбол
Завершен
25:14 23:15 24:18 16:21
25:14 23:15 24:18 16:21
88 : 68
28 мая 2025
Превью матча Расинг де Чивилкой — Сан-Исидро
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
19
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
82.6
70.6
Комментарии к матчу