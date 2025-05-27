27.05.2025
Смотреть онлайн Gimnasia Villa del Parque (GEVP) - CS Alejandro Korn 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Gimnasia Villa del Parque (GEVP) — CS Alejandro Korn . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
13:14 30:24 16:20 17:22
13:14 30:24 16:20 17:22
76 : 80
27 мая 2025
Превью матча Gimnasia Villa del Parque (GEVP) — CS Alejandro Korn
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
17
12
% реализации штрафных
68
66.7
Комментарии к матчу