27.05.2025
Смотреть онлайн Сирколо - Dinosaurios 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Сирколо — Dinosaurios . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
14:16 23:23 18:21 16:23
71 : 83
27 мая 2025
Превью матча Сирколо — Dinosaurios
История последних встреч
Сирколо
Dinosaurios
0 побед
1 победа
0%
100%
03.07.2025
Dinosaurios
80:76
Сирколо
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
28
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
14
6
% реализации штрафных
53.8
50
Комментарии к матчу