27.05.2025
Смотреть онлайн Реал Клуб Де Лима - Rinconada 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Реал Клуб Де Лима — Rinconada . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
18:14 23:11 31:16 19:11
91 : 52
27 мая 2025
Превью матча Реал Клуб Де Лима — Rinconada
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
14
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
53.8
68.2
