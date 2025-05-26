26.05.2025
Смотреть онлайн Ляонин (22) - Jiangxi U22 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай - Национальные игры U22: Ляонин (22) — Jiangxi U22 . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Китай - Национальные игры U22
Завершен
16:30 26:16 19:23 34:14
16:30 26:16 19:23 34:14
95 : 83
26 мая 2025
Превью матча Ляонин (22) — Jiangxi U22
Комментарии к матчу