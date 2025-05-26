26.05.2025
Смотреть онлайн Доминго Фаустино Сарименто де Формоза - Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Доминго Фаустино Сарименто де Формоза — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
18:16 19:18 19:11 24:15
80 : 60
26 мая 2025
Превью матча Доминго Фаустино Сарименто де Формоза — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман
История последних встреч
Доминго Фаустино Сарименто де Формоза
Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман
0 побед
2 побед
0%
100%
31.05.2025
Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман
93:83
Доминго Фаустино Сарименто де Формоза
30.05.2025
Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман
80:72
Доминго Фаустино Сарименто де Формоза
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
20
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
13
2
% реализации штрафных
68.4
28.6
Комментарии к матчу