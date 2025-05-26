26.05.2025
Смотреть онлайн Альмагро де Эсперанса - Химнасия Эсгрима Росарио 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Альмагро де Эсперанса — Химнасия Эсгрима Росарио . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
21:21 30:17 28:9 16:28
21:21 30:17 28:9 16:28
95 : 75
26 мая 2025
Превью матча Альмагро де Эсперанса — Химнасия Эсгрима Росарио
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
16
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
80
59.1
Комментарии к матчу