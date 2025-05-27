27.05.2025
Смотреть онлайн Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи - Пиночо 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Пиночо . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
17:17 21:22 22:14 21:11
17:17 21:22 22:14 21:11
81 : 64
27 мая 2025
Превью матча Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи — Пиночо
История последних встреч
Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи
Пиночо
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи
71:63
Пиночо
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
15
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
50
38.9
Комментарии к матчу