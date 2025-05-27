27.05.2025
Смотреть онлайн Club 3 de Febrero - Gimnasia y Esgrima Ituzaingo 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Club 3 de Febrero — Gimnasia y Esgrima Ituzaingo . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
23:13 13:19 11:11 19:16
66 : 59
27 мая 2025
Превью матча Club 3 de Febrero — Gimnasia y Esgrima Ituzaingo
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
21
3-х очк. попадания
10
2
Реализовано штрафных
10
11
% реализации штрафных
83.3
55
Комментарии к матчу