26.05.2025
Смотреть онлайн Guangzhou Long-Lions B - Shenzhen Leopards B 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира The Asian Tournament: Guangzhou Long-Lions B — Shenzhen Leopards B . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
The Asian Tournament
Завершен
14:16 26:30 23:14 19:22 11:5
93 : 87
26 мая 2025
Превью матча Guangzhou Long-Lions B — Shenzhen Leopards B
История последних встреч
Guangzhou Long-Lions B
Shenzhen Leopards B
0 побед
1 победа
0%
100%
20.08.2025
Guangzhou Long-Lions B
54:98
Shenzhen Leopards B
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
25
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
62.5
66.7
Комментарии к матчу