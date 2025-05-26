26.05.2025
Смотреть онлайн Suwon University Women - Pusan National University Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Suwon University Women — Pusan National University Women . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Korea University League Women
Завершен
8:27 18:22 13:30 22:22
61 : 101
26 мая 2025
Превью матча Suwon University Women — Pusan National University Women
История последних встреч
Suwon University Women
Pusan National University Women
0 побед
1 победа
0%
100%
15.07.2025
Pusan National University Women
66:42
Suwon University Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
29
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
10
15
% реализации штрафных
47.6
88.2
Комментарии к матчу