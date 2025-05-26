Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя - Химнасия Педернера Сан-Луис 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Бочас Спорт Клуб де Колония КаройяХимнасия Педернера Сан-Луис . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina La Liga Federal
Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя
Завершен
19:14 20:15 17:13 19:33 19:24
94 : 99
26 мая 2025
Химнасия Педернера Сан-Луис
Смотреть онлайн
Превью матча Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Химнасия Педернера Сан-Луис

Команда Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
22
29
% реализации штрафных
64.7
87.9
Комментарии к матчу
