26.05.2025

Смотреть онлайн Крузейро - Осаско 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияLiga Ouro: КрузейроОсаско . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Liga Ouro
Крузейро
Завершен
23:20 15:22 28:14 15:8
81 : 64
26 мая 2025
Осаско
Смотреть онлайн
Превью матча Крузейро — Осаско

История последних встреч

Крузейро
Крузейро
Осаско
Крузейро
2 побед
2 побед
50%
50%
18.11.2025
Крузейро
Крузейро
98:76
Осаско
Осаско
Обзор
03.06.2025
Осаско
Осаско
92:77
Крузейро
Крузейро
Обзор
01.06.2025
Осаско
Осаско
83:67
Крузейро
Крузейро
Обзор
28.05.2025
Крузейро
Крузейро
78:67
Осаско
Осаско
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
13
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
15
20
% реализации штрафных
68.2
57.1
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
