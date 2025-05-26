26.05.2025
Смотреть онлайн Тигрес дель Чинандега - Брумас де Хинотега 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Чемпионат Никарагуа по баскетболу: Тигрес дель Чинандега — Брумас де Хинотега . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Никарагуа по баскетболу
Завершен
21:31 12:30 27:13 22:26
82 : 100
26 мая 2025
Превью матча Тигрес дель Чинандега — Брумас де Хинотега
История последних встреч
Тигрес дель Чинандега
Брумас де Хинотега
1 победа
3 побед
25%
75%
31.10.2025
Тигрес дель Чинандега
71:123
Брумас де Хинотега
17.10.2025
Брумас де Хинотега
95:66
Тигрес дель Чинандега
03.10.2025
Тигрес дель Чинандега
91:82
Брумас де Хинотега
25.05.2025
Брумас де Хинотега
96:70
Тигрес дель Чинандега
Статистика матча
2-х очк. попадания
33
28
3-х очк. попадания
3
9
Реализовано штрафных
7
19
% реализации штрафных
58.3
65.5
Комментарии к матчу