26.05.2025
Смотреть онлайн Леонес де Манагуа - Типитапа 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Чемпионат Никарагуа по баскетболу: Леонес де Манагуа — Типитапа . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Никарагуа по баскетболу
Завершен
20:22 18:9 16:19 16:12
20:22 18:9 16:19 16:12
70 : 62
26 мая 2025
Превью матча Леонес де Манагуа — Типитапа
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
18
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
13
16
% реализации штрафных
86.7
47.1
Комментарии к матчу