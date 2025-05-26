Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) - Iraja BC RJ U19 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБаскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)Iraja BC RJ U19 . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)
Завершен
117 : 63
26 мая 2025
Iraja BC RJ U19
Смотреть онлайн
Превью матча Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Iraja BC RJ U19

Комментарии к матчу
